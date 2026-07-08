AI-chipselskab SambaNova når 11 mia. dollar i værdi efter kæmpe kapitalindsprøjtning

SambaNova er nu værdisat til 11 mia. dollar efter en finansieringsrunde på 1 mia. dollar, mens investorer satser stort på Nvidia-udfordrere inden for AI-chips.

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AI-chipselskabet SambaNova er nu værdisat til 11 milliarder dollar, efter at virksomheden har rejst 1 milliard dollar i frisk kapital. Det skriver CNBC. Runden blev ledet af investeringsselskabet General Atlantic med deltagelse fra blandt andre Seligman Ventures, T. Rowe Price og Capital Group.

Kapitalindsprøjtningen understreger den stigende investorappetit på selskaber, der forsøger at udfordre Nvidias dominans inden for AI-chips. SambaNova er blot en af flere startups, der i disse måneder tiltrækker massive summer fra både venturekapital og traditionelle investorer, mens efterspørgslen efter AI-infrastruktur fortsætter med at eksplodere.

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Frisk kapital efter Intel-samarbejde

Ifølge CNBC kommer den nye finansieringsrunde oven i en tidligere runde på over 350 millioner dollar tidligere i år, hvor blandt andre chipgiganten Intel deltog som investor. Samtidig med den investering indgik SambaNova og Intel også et partnerskab.

SambaNovas medstifter og topchef, Rodrigo Liang, fortalte CNBC ved AI-topmødet Raise AI i Paris, at markedet for såkaldt inferens har åbnet nye muligheder for selskabet. “Inference has broken everything open, and so what we’re seeing now is that as a standalone company, you have the ability to really move fast and drive the business across a broad range of sectors,” sagde Liang ifølge CNBC. Han tilføjede, at kapitalen giver selskabet mulighed for at accelerere udrulningen af de serverracks, kunderne efterspørger.

Liang oplyste desuden, at SambaNova seriøst overvejer en børsnotering i 2027, mest sandsynligt i USA. Det vil i så fald placere selskabet blandt en række AI-chipvirksomheder, der sigter mod de offentlige markeder i de kommende år.

Fokus på inferens frem for træning

Hvor Nvidias GPU-arkitektur historisk har været afgørende for at træne store AI-modeller, satser SambaNova på inferenschips – halvledere, der er designet til hurtigt og omkostningseffektivt at køre AI-modeller, når de allerede er trænet. Det er et område, der ifølge CNBC har fået stigende betydning i takt med, at flere komplekse AI-agenter tages i brug i erhvervslivet.

Selskabets nyeste chip, kaldet SN50, sælges som en del af en serverenhed, der kan installeres i datacentre. SambaNova har desuden specialiseret sig i såkaldte on-premise-løsninger, hvor serverenhederne opsættes direkte hos den enkelte virksomhed frem for i en ekstern cloud-tjeneste.

Onsdag oplyste storbanken JPMorgan Chase, at den vil tage SambaNovas systemer i brug til intern AI-behandling. “JPMorgan has selected SambaNova to be the inference provider for the bank,” sagde Liang ifølge CNBC. Han uddybede, at det for banker og andre datatunge brancher er afgørende at kunne holde AI-infrastrukturen og de tilhørende data inden for eget firewall, frem for at overlade den til tredjepartsudbydere.

Bredere trend blandt investorer

Interessen for chipsektoren er ikke begrænset til de private markeder. Ifølge CNBC er PHLX-halvlederindekset, som følger en kurv af børsnoterede chipaktier, steget omkring 80 procent i år – en udvikling der understreger, hvor central halvlederbranchen er blevet i den bredere AI-fortælling på de finansielle markeder.

Samtidig er der stor aktivitet blandt private investorer, der forsøger at finde de næste udfordrere til Nvidia. CNBC oplyser, at topchefen for den sydkoreanske startup Rebellions, Sunghyun Park, har fortalt, at selskabet forbereder en børsnotering på den sydkoreanske Kospi-børs i første eller andet kvartal af 2027. Sidste år indgik Nvidia desuden en aftale om at licensere teknologi fra inferenschip-startuppen Groq – et tegn på, at selv Nvidia holder øje med de nye udfordrere.

For danske investorer, der følger den amerikanske teknologisektor og AI-temaet tæt, er udviklingen omkring SambaNova endnu et eksempel på, hvor mange kapitalstrømme der i øjeblikket søger mod alternativer til Nvidia. Selvom SambaNova endnu ikke er børsnoteret og derfor ikke direkte tilgængeligt for private investorer, kan en eventuel notering i 2027 blive interessant at holde øje med – ligesom udviklingen i konkurrenter som Rebellions og Groq kan påvirke konkurrencebilledet omkring Nvidia-aktien, der handles bredt i danske investeringsporteføljer og ETF’er med eksponering mod amerikansk teknologi.

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