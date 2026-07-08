Trump gentager krav om Grønland: “Vi skulle aldrig have givet det tilbage”

Trump fastholder ønske om amerikansk kontrol over Grønland og antyder troppetræk fra Europa. Frederiksen lover at forsvare “hver eneste tomme” af NATO.

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USA’s præsident Donald Trump har igen skærpet retorikken over for Grønland og fastholder, at USA bør overtage kontrollen med den grønlandske ø. Det skriver CNBC. Trump fremsatte udmeldingen ved siden af NATO’s generalsekretær Mark Rutte i forbindelse med et topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara.

Ifølge CNBC sagde Trump, at Grønland er “meget vigtigt” for USA, men “ikke vigtigt for Danmark”. Præsidenten gentog desuden sin tidligere kritik af, at USA i sin tid overdrog øen til Danmark.

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“Vi tog Grønland, og så var vi dumme og gav det tilbage. Vi burde aldrig have givet det tilbage til dem, for det er os, der har brug for det. Vi har brug for det til beskyttelse af verden — ikke kun USA,” udtalte Trump ifølge CNBC.

Frederiksen: Grønland er ikke til salg

Udmeldingen kommer kort tid efter, at Danmarks statsminister Mette Frederiksen har lovet at forsvare “hver eneste tomme” af NATO, herunder dansk territorium. Frederiksen understregede samtidig, at Grønland ikke er til salg, fremgår det af CNBC’s dækning.

“Vores position er klar, som den har været hele vejen igennem. Grønland er selvfølgelig ikke til salg,” sagde Frederiksen ifølge mediet. Hun tilføjede, at Danmark håber, at alle, herunder allierede, vil respektere det grønlandske folks ret til selvbestemmelse, og at man som suveræn stat forventer respekt for sin territoriale integritet.

Adspurgt af CNBC’s Steve Sedgwick, om Danmark er klar til militært at forsvare Grønland i tilfælde af et angreb, svarede Frederiksen ifølge CNBC: “Vi er klar til at forsvare hver eneste tomme af NATO, herunder vores eget territorium.” Hun henviste desuden til, at NATO netop blev grundlagt ud fra princippet om, at medlemslandene skal stå sammen, hvis ét land bliver angrebet.

Trump antyder amerikansk troppetræk fra Europa

Ifølge CNBC gentog Trump sit krav om Grønland allerede dagen forinden under et bilateralt møde med Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan. Her sagde Trump, at Europas modstand mod hans ekspansive ønsker om Grønland er det, der har “skadet mit forhold til NATO”.

“Grønland burde kontrolleres af USA, ikke af Danmark,” sagde Trump ifølge CNBC og henviste samtidig til de penge, USA bruger på at hjælpe Europa med at håndtere Rusland. Præsidenten antydede desuden, at USA kunne trække alle sine soldater ud af Europa, med henvisning til at kontinentet ifølge ham har forandret sig markant over de seneste 20 år.

Striden om Grønland blomstrede for alvor op tidligere på året, da Trump gentagne gange hævdede, at USA burde overtage øen. Grønlandske politikere har konsekvent afvist, at øen er til salg, og Trump havde på et tidspunkt ikke udelukket brug af militær magt for at annektere territoriet, inden han i slutningen af januar meddelte, at han og NATO’s generalsekretær Rutte havde skabt “rammerne for en fremtidig aftale” om øen.

Siden da har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra USA, Danmark og Grønland mødtes for at drøfte de næste skridt, fremgår det af CNBC’s dækning. Rutte udtalte onsdag, at Trump “absolut har en pointe” i sit ønske om at forhindre Kina og Rusland i at få adgang til Arktis, med henvisning til præsidentens tidligere påstand om, at Grønland er “omringet” af kinesiske og russiske skibe.

Betydning for danske investorer

For danske investorer er sagen mere end blot udenrigspolitisk teater. Fortsatte spændinger mellem Washington og København kan skabe usikkerhed om Danmarks forhold til USA på en række områder, herunder handel, forsvarssamarbejde og eventuelle amerikanske toldtrusler mod danske selskaber. Signaler om, at USA kan trække militær tilstedeværelse ud af Europa, vil desuden blive fulgt tæt af markederne, da det kan påvirke den generelle risikoopfattelse af regionen og dermed også europæiske aktiemarkeder, herunder det danske C25-indeks.

Selvom sagen indtil videre primært har været en diplomatisk og sikkerhedspolitisk affære, minder eskaleringen om, at geopolitisk risiko fortsat kan blusse op med kort varsel og påvirke investorernes vurdering af Danmark som et stabilt sted at placere kapital. Det gælder ikke mindst, hvis konflikten skulle udvikle sig til reelle handelsmæssige eller sikkerhedspolitiske konsekvenser for danske virksomheder med amerikanske interesser.

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